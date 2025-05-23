Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak

YENİ NESİL RADARLARLA 4 ŞERİT BİRDEN TESPİT EDİLİYOR

Jandarma timlerinin kullandığı mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteği sayesinde dört şeridi aynı anda izleyerek hız ihlallerini belirleyebiliyor. Tripod ya da araç üzerine monte edilebilen sistem, sürücülerin plaka ve hız bilgilerini operatöre ihtiyaç duymadan otomatik olarak analiz ediyor ve anlık olarak güvenlik ağına iletiyor.

ANLIK VERİ AKIŞIYLA ANINDA MÜDAHALE İMKANI

Yeni radar sistemleri, hız ihlali yapan araçların bilgilerini trafik ekiplerine anlık olarak iletiyor. Araçların markası, modeli ve rengi gibi detaylar da sistem tarafından otomatik tanımlanabiliyor. Gece-gündüz ve her hava koşulunda görev yapabilen radar cihazları, 2 saat içinde 1.500 araca kadar tarama yapabiliyor.