Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak
Otoyolların güvenliğini sağlamakla görevli jandarma timleri, yapay zeka teknolojisiyle donatılan radar sistemleri ve yüz tanıma özellikli yaka kameralarıyla karayollarında 7/24 denetimlerini sürdürüyor. Trafik ve asayiş olaylarına hızlı müdahale için 15 Ekim 2024’te Jandarma Genel Komutanlığına devredilen otoyollar, artık son teknoloji ekipmanlarla daha sıkı kontrol altında.
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarma ekipleri, 27 ilde 4 bin personelle aktif olarak hizmet veriyor. Ekipler, kazalardan asayiş vakalarına kadar geniş bir yelpazede görev alırken, yolda mahsur kalan sürücülere de destek sunuyor.
YENİ NESİL RADARLARLA 4 ŞERİT BİRDEN TESPİT EDİLİYOR
Jandarma timlerinin kullandığı mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteği sayesinde dört şeridi aynı anda izleyerek hız ihlallerini belirleyebiliyor. Tripod ya da araç üzerine monte edilebilen sistem, sürücülerin plaka ve hız bilgilerini operatöre ihtiyaç duymadan otomatik olarak analiz ediyor ve anlık olarak güvenlik ağına iletiyor.
ANLIK VERİ AKIŞIYLA ANINDA MÜDAHALE İMKANI
Yeni radar sistemleri, hız ihlali yapan araçların bilgilerini trafik ekiplerine anlık olarak iletiyor. Araçların markası, modeli ve rengi gibi detaylar da sistem tarafından otomatik tanımlanabiliyor. Gece-gündüz ve her hava koşulunda görev yapabilen radar cihazları, 2 saat içinde 1.500 araca kadar tarama yapabiliyor.
MOTOSİKLETLERE CEZA ENGELİ KALKTI
Ön plakası olmayan motosikletlerin daha önce tespit edilse bile ceza kesilememesi, yeni sistemin trafiğin ters yönüne çevrilebilme özelliği sayesinde çözüldü. Böylece ihlal yapan motosikletler de radar takibine girerek cezai işlem uygulanabiliyor.
ARANAN ARAÇLAR ANINDA BELİRLENİYOR
Yerli yazılımla geliştirilen radar sistemi, hakkında yakalama kararı bulunan araçları da tespit edebiliyor. Sistem, bu araçlara ilişkin alarm vererek ekiplerin hızlıca harekete geçmesini sağlıyor.
JANDARMA EKİPLERİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR
Otoyol Jandarma timlerinin rutin denetim sırasında "nitelikli taciz" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğine tanıklık etti.
YOL GÜVENLİĞİNDE HAVA VE KARA DESTEKLİ DENETİMLER
Ankara-Niğde Otoyolu’nda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, denetimlerin hem hava hem de kara araçlarıyla yapıldığını belirterek, "Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. Her 15 kilometrede bir tim konuşlandırarak otoyollarda hızlı müdahale kapasitesi oluşturduk." dedi.
Tatil dönemlerinde cayrokopter, helikopter ve drone desteğiyle havadan yoğun trafik takibi yaptıklarını kaydeden Ergün, yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen plaka ve yüz tanıma sistemleri, çevrim içi sorgulama yapılabilen tabletler ve otomatik lastik patlatıcı gibi ekipmanlarla donatıldıklarını belirtti.
DİNLENME TESİSLERİNDE DE JANDARMA GÜVENCESİ
Sadece trafik ve asayiş değil, otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinin güvenliği de jandarma timleri tarafından sağlanıyor. Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakolu’nda görev yapan Jandarma Astsubay Fatma Toraman, "Vatandaşlarımızın dinlenme alanlarında gönül rahatlığıyla mola vermesi için kesintisiz hizmet sunuyoruz. Zorunlu durumlarda hızlıca işaretleme yaparak gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Acil çağrılara da hızla müdahale ettiklerini söyleyen Toraman, 112 butonuna basan sürücülere en kısa sürede ulaştıklarını aktardı.