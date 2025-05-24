Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı
İstanbul’da en yüksek kira artık Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler ya da Cihangir'de değil. İstanbul’da kira şampiyonu mahalle belli oldu. Konut kiraları tırmanmaya devam ederken, en pahalı mahallenin adı şaşkınlık yarattı. Popüler ilçeleri solladı, zirveye yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da konut kiralarındaki hızlı yükseliş sürerken, şehrin en pahalı mahallesi şaşırtıcı bir yerden çıktı. Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler ya da Cihangir gibi yüksek gelirli ilçeleri geride bırakan Büyükçekmece’ye bağlı Karaağaç Mahallesi, 203 bin lira seviyesindeki ortalama kira bedeliyle zirveye yerleşti.
Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul genelinde kira artış oranı son bir yılda yüzde 41,49’a ulaştı. Bu artışla birlikte İstanbul’daki ortalama kira bedeli 26 bin 490 lirayı buldu.
Konut fiyatlarında en yüksek artış sırasıyla Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde yaşanırken, en düşük artışlar Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane'de kaydedildi.
Şehir genelinde kira artışının sürmesiyle birlikte, en yüksek kiraların görüldüğü mahalleler de gün yüzüne çıktı. İstanbul’un lüks semtleri tahtını Karaağaç’a kaptırmış görünüyor.
İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...
Karaağaç - Büyükçekmece
Ortalama Konut Kirası: 203.225 TL
Ömerli - Çekmeköy
Ortalama Konut Kirası: 164.198 TL
Kumköy - Sarıyer
Ortalama Konut Kirası: 139.134 TL
Caddebostan - Kadıköy
Ortalama Konut Kirası: 96.406 TL
Harbiye - Şişli
Ortalama Konut Kirası: 90.257 TL
Basınköy - Bakırköy
Ortalama Konut Kirası: 88.681 TL
Göktürk Merkez - Eyüpsultan
Ortalama Konut Kirası: 79.510 TL
Konaklar - Beşiktaş
Ortalama Konut Kirası: 61.266 TL
Ataköy 2-5-6. Kısım - Bakırköy
Ortalama Konut Kirası: 57.522 TL
Fatih Sultan Mehmet - Ümraniye
Ortalama Konut Kirası: 56.515 TL