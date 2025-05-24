Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı

İstanbul’da en yüksek kira artık Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler ya da Cihangir'de değil. İstanbul’da kira şampiyonu mahalle belli oldu. Konut kiraları tırmanmaya devam ederken, en pahalı mahallenin adı şaşkınlık yarattı. Popüler ilçeleri solladı, zirveye yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

Konut
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Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı - Resim: 1

İstanbul'da konut kiralarındaki hızlı yükseliş sürerken, şehrin en pahalı mahallesi şaşırtıcı bir yerden çıktı. Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler ya da Cihangir gibi yüksek gelirli ilçeleri geride bırakan Büyükçekmece’ye bağlı Karaağaç Mahallesi, 203 bin lira seviyesindeki ortalama kira bedeliyle zirveye yerleşti.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul genelinde kira artış oranı son bir yılda yüzde 41,49’a ulaştı. Bu artışla birlikte İstanbul’daki ortalama kira bedeli 26 bin 490 lirayı buldu.

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Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı - Resim: 2

Konut fiyatlarında en yüksek artış sırasıyla Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde yaşanırken, en düşük artışlar Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane'de kaydedildi.

Şehir genelinde kira artışının sürmesiyle birlikte, en yüksek kiraların görüldüğü mahalleler de gün yüzüne çıktı. İstanbul’un lüks semtleri tahtını Karaağaç’a kaptırmış görünüyor.

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Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı - Resim: 3

İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...

Karaağaç - Büyükçekmece

Ortalama Konut Kirası: 203.225 TL

Ömerli - Çekmeköy

Ortalama Konut Kirası: 164.198 TL

Kumköy - Sarıyer

Ortalama Konut Kirası: 139.134 TL

Caddebostan - Kadıköy

Ortalama Konut Kirası: 96.406 TL

Harbiye - Şişli

Ortalama Konut Kirası: 90.257 TL

Basınköy - Bakırköy

Ortalama Konut Kirası: 88.681 TL

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Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı - Resim: 4

Göktürk Merkez - Eyüpsultan

Ortalama Konut Kirası: 79.510 TL

Konaklar - Beşiktaş

Ortalama Konut Kirası: 61.266 TL

Ataköy 2-5-6. Kısım - Bakırköy

Ortalama Konut Kirası: 57.522 TL

Fatih Sultan Mehmet - Ümraniye

Ortalama Konut Kirası: 56.515 TL

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