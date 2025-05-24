Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı

İstanbul'da konut kiralarındaki hızlı yükseliş sürerken, şehrin en pahalı mahallesi şaşırtıcı bir yerden çıktı. Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler ya da Cihangir gibi yüksek gelirli ilçeleri geride bırakan Büyükçekmece’ye bağlı Karaağaç Mahallesi, 203 bin lira seviyesindeki ortalama kira bedeliyle zirveye yerleşti.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul genelinde kira artış oranı son bir yılda yüzde 41,49’a ulaştı. Bu artışla birlikte İstanbul’daki ortalama kira bedeli 26 bin 490 lirayı buldu.