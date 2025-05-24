Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor

ZİNCİRLER DİPTE, LOKAL MARKALAR YÜKSELİYOR

Gıda sektörü uzmanı Mark Kalinowski’ye göre, zincir restoranlar ciddi bir dönüşüm sürecinin eşiğinde. Tüketiciler artık daha özgün ve yerel lezzetlere yöneliyor. Artan kira, işçilik ve tedarik maliyetleri ise zincir markalar için büyük bir tehdit oluşturuyor.