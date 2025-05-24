Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Amerikan mutfağının iki dev zinciri iflas etti, yüzlerce şube sessizce kepenk indirdi. Gözler şimdi markaların geleceğine çevrildi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin ikonik restoran zincirlerinden Red Lobster ve TGI Fridays, ekonomik baskılar ve azalan müşteri ilgisi nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Her iki marka da yüzlerce şubesini sessizce kapattı.
RED LOBSTER’DAN 187 ŞUBEYE VEDA
Mayıs 2024’te iflas başvurusu yapan Red Lobster, ardından 187 restoranını kapatmak zorunda kaldı. 44 eyalette hala 478 lokasyonla hizmet vermeye devam eden şirket, yeniden yapılanma sürecine girdi. CEO Jonathan Tibus, bu sürecin şirketin geleceği için kaçınılmaz olduğunu söyledi.
NBA YÖNETİCİSİNDEN KURTARMA TEKLİFİ
Milwaukee Bucks’ın ortaklarından Wesley Edens, Fortress Investment Group aracılığıyla Red Lobster’ı satın almak için teklif sundu. Şirketin geleceği açısından kritik önemdeki bu teklifin sonucu ise henüz açıklanmadı.
TGI FRIDAYS 161 ŞUBESİNİ KAPATTI
Kasım 2024’te iflas sürecine giren TGI Fridays, yaklaşık 161 restoranını kapatarak ciddi ölçüde küçüldü. Şirket, şu anda sadece 85 şube ile faaliyetini sürdürüyor. Strateji değişikliğine giden marka, franchise sistemine daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.
ZİNCİRLER DİPTE, LOKAL MARKALAR YÜKSELİYOR
Gıda sektörü uzmanı Mark Kalinowski’ye göre, zincir restoranlar ciddi bir dönüşüm sürecinin eşiğinde. Tüketiciler artık daha özgün ve yerel lezzetlere yöneliyor. Artan kira, işçilik ve tedarik maliyetleri ise zincir markalar için büyük bir tehdit oluşturuyor.