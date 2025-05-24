Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
URAP, 2025’in en iyi ve en başarılı devlet üniversitelerini açıkladı. Listede İstanbul'dan 6 üniversite dikkat çekerken, birincilik koltuğu el değiştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki üniversiteleri akademik başarılarına göre sıralayan URAP (University Ranking by Academic Performance), 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Bu yılın listesinde dikkat çeken en büyük değişiklik, listenin zirvesinde yaşandı.
URAP'ın değerlendirme kriterleri arasında akademik yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı öne çıktı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi belirlendi ve her biri analiz puanlarıyla birlikte sıralandı. Listenin en dikkat çeken detaylarından biri ise İstanbul’dan tam 6 devlet üniversitesinin bu prestijli sıralamada yer bulması oldu.
İşte Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi...
20. Bursa Uludağ Üniversitesi: 218,82
19. Antalya Akdeniz Üniversitesi: 225,91
18. Adana Çukurova Üniversitesi: 229,15
17. Boğaziçi Üniversitesi: 234,69
16. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 235,22
15. Konya Selçuk Üniversitesi: 242,26
14. Kayseri Erciyes Üniversitesi: 244,3
13. Elazığ Fırat Üniversitesi: 244,6
12. Yıldız Teknik Üniversitesi: 252,2
11. İstanbul Üniversitesi(Cerrahpaşa): 254,99
10. Erzurum Atatürk Üniversitesi: 255,11
9. Marmara Üniversitesi: 258,97
8. Dokuz Eylül Üniversitesi: 263
7. Gazi Üniversitesi: 271,16
6. Ege Üniversitesi: 274,37
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 288,97
4. Ankara Üniversitesi: 291,45
3. İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ): 293,31
2. İstanbul Üniversitesi: 314,69
1. Hacettepe Üniversitesi: 337,38