Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi

Türkiye'deki üniversiteleri akademik başarılarına göre sıralayan URAP (University Ranking by Academic Performance), 2025 yılı devlet üniversiteleri sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Bu yılın listesinde dikkat çeken en büyük değişiklik, listenin zirvesinde yaşandı.

URAP'ın değerlendirme kriterleri arasında akademik yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı öne çıktı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en iyi 20 devlet üniversitesi belirlendi ve her biri analiz puanlarıyla birlikte sıralandı. Listenin en dikkat çeken detaylarından biri ise İstanbul’dan tam 6 devlet üniversitesinin bu prestijli sıralamada yer bulması oldu.