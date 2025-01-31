Tarihçi ve TV Programcısı Çiğdem Bayraktar Ör Tutuklandı

Sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle dün gözaltına alınan tarihçi ve TV programcısı Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı.

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Tarihçi ve TV Programcısı Çiğdem Bayraktar Ör Tutuklandı

TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla soruşma açıldı.

TUTUKLANDI

Çiğdem Bayraktar Ör, dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gece ilk ifadesi alınan Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Çiğdem Bayraktar Ör , 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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