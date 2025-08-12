Takımını Tek Başına Şampiyon Yapacak! Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol

Galatasaray’dan istenmeyen yıldız olarak gönderilen Wilfried Zaha, Amerika’da adeta şov yapıyor. Charlotte forması giyen yıldız golcü, Cincinnati’ya karşısında attığı golle lige damga vurdu. Kritik maçın 85. dakikasında sahneye çıkan Zaha, ceza sahasında attığı golle takıma galibiyeti getirdi.

Süper Lig devi Galatasaray’da bir dönem forma giyen ardından Charlotte’ye transfer olan Wilfried Zaha, gösterdiği performansla ayakta alkışlandı. Fildişili yıldızın maçın son dakikalarında ceza sahasından attığı gol takımını 3 puanı getirdi.

Wilfried Zaha'nın takımı Charlotte, MLS’nin güçlü ekiplerinden Cincinnati ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 70. dakikasında Brian Anunga kırmızı kart görerek ev sahibi ekibi 10 kişi bıraktı.

ATTIĞI GOLLE TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ

Mücadelenin 85. dakikasında ise Zaha sahneye çıktı. Cezasında topla buluşan Fildişili yıldız, yaptığı sert vuruşla topu filelere göndermeye başardı. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

12 GOLE DİREKT OLARAK KATKIDA BULUNDU

Bu sezon Lig Kupası ve MLS'de 25 maça çıkan Wilfried Zaha yedi kez gol sevinci yaşarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

