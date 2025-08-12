Süper Lig’de Şampiyonluğa Damga Vuracak Transfer! Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süperstarını Kaptı Getiriyor

Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekipten dünyaya damga vuracak sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 milyon euroluk yıldızını kaptı getiriyor. Xabi Alonso’nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu adım adım çubuklu formayı giymeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe’nin gündeminde olan o Real Madridli yıldız…

Süper Lig’de Şampiyonluğa Damga Vuracak Transfer! Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süperstarını Kaptı Getiriyor
Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe’den peş peşe bomba transferler gelmeye devam ediyor. Son olarak Jhon Duran’ı kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetimden büyük ses getirecek flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin daha önce gündemine aldığı Real Madrid’in süperstarı adım adım imzayı atıyor. Taraftar bu ismi duyunca havalimanına akın edecek.

Fenerbahçe’nin daha önce gündeme gelen Rodrygo’dan vazgeçmediği ortaya çıktı. Başkan Ali Koç’un ise bu transferi yakından takip ettiği ifade edildi.

Brezilyalı yıldızın Real Madrid’deki geleceği belirsiz. Teknik patron Xabi Alonso, Sambacı’yı kadroda, özellikle de ilk 11’de düşünmüyor. Rodrygo, bu nedenle ayrılmak istiyordu. Ancak Tottenham dışında beklediği teklifi alamayınca bu kararından geri adım attı.

Buna rağmen Real Madrid, bu sezon oynamasının zor olacağını oyuncuya iletti. Sarı-Lacivertliler’in, yaklaşık 1 aydır İspanyol deviyle temasları devam ettirdiği kaydedildi. Yönetim, bu transferin hemen gerçekleşmeyeceğinin farkında. Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray’ın Avrupa’da transferin bitmesinin ardından Victor Osimhen’i kiralaması senaryosunun bir benzerini gerçekleştirmenin peşinde.

