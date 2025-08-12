Süper Lig’de Şampiyonluğa Damga Vuracak Transfer! Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süperstarını Kaptı Getiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe’den peş peşe bomba transferler gelmeye devam ediyor. Son olarak Jhon Duran’ı kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetimden büyük ses getirecek flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin daha önce gündemine aldığı Real Madrid’in süperstarı adım adım imzayı atıyor. Taraftar bu ismi duyunca havalimanına akın edecek.

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUĞA DAMGA VURACAK TRANSFER

Fenerbahçe’nin daha önce gündeme gelen Rodrygo’dan vazgeçmediği ortaya çıktı. Başkan Ali Koç’un ise bu transferi yakından takip ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE, REAL MADRID’İN 90 MİLYON EUROLUK SÜPERSTARINI GETİRİYOR

Brezilyalı yıldızın Real Madrid’deki geleceği belirsiz. Teknik patron Xabi Alonso, Sambacı’yı kadroda, özellikle de ilk 11’de düşünmüyor. Rodrygo, bu nedenle ayrılmak istiyordu. Ancak Tottenham dışında beklediği teklifi alamayınca bu kararından geri adım attı.

Buna rağmen Real Madrid, bu sezon oynamasının zor olacağını oyuncuya iletti. Sarı-Lacivertliler’in, yaklaşık 1 aydır İspanyol deviyle temasları devam ettirdiği kaydedildi. Yönetim, bu transferin hemen gerçekleşmeyeceğinin farkında. Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray’ın Avrupa’da transferin bitmesinin ardından Victor Osimhen’i kiralaması senaryosunun bir benzerini gerçekleştirmenin peşinde.