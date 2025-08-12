Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de kendini bulan ve İzmir ekibi Göztepe ile tekrardan yıldızı parlayan Romulo Cardoso, Almanya devi RB Leipzig’in yolunu tutuyor. Ödenecek bonservis bedeli ise açıklandı.

5 YIILIĞINA 23 MİLYON EURO ÖDENECEK

Ramulo Türkiye’den ayrılıyor! Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre 23 milyon euro karşılığında RB Leipzig’e transfer olmak üzere olan Brezilyalı golcü, Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Göztepe, geçtiğimiz sezon devre arasında 2.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Romulo’dan büyük bir gelir elde etmek üzere. Sarı-kırmızılı formayla toplam 46 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 22 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Transferin resmileşmesi halinde Romulo, Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey ve Arda Güler'in ardından Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan dördüncü futbolcu olacak.

İşte Süper Lig’de yapılan rekor satışlar;

1- Ferdi Kadıoğlu: Brighton (30 milyon Euro)

2- Sacha Boey: Bayern Münih (30 milyon Euro)

3- Arda Güler: Real Madrid (24 milyon Euro)

4- Cenk Tosun: Everton (22,5 milyon Euro)

5- Elvir Baljic: Real Madrid (21 milyon Euro)

