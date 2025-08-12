Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis

Geçtiğimiz sezon Göztepe’de fırtına gibi esen Brezilyalı forvet Romulo, adım adım Almanya devi RB Leipzig’in yolunu tutacak. Benjamin Sesko’yu Manchester United’ta transfer eden Alman devi, Brezilyalı forvet için kesenin ağzını açtı. İzmir kulübü bu transferi gerçekleştirdiği takdirde Süper Lig’de tarihe geçerek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından rekor satışa imza atan kulüp olacak. İşte Romulo transferinin detayları…

Son Güncelleme:
Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de kendini bulan ve İzmir ekibi Göztepe ile tekrardan yıldızı parlayan Romulo Cardoso, Almanya devi RB Leipzig’in yolunu tutuyor. Ödenecek bonservis bedeli ise açıklandı.

5 YIILIĞINA 23 MİLYON EURO ÖDENECEK

Ramulo Türkiye’den ayrılıyor! Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre 23 milyon euro karşılığında RB Leipzig’e transfer olmak üzere olan Brezilyalı golcü, Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis - Resim : 1

Göztepe, geçtiğimiz sezon devre arasında 2.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Romulo’dan büyük bir gelir elde etmek üzere. Sarı-kırmızılı formayla toplam 46 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 22 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Transferin resmileşmesi halinde Romulo, Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey ve Arda Güler'in ardından Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan dördüncü futbolcu olacak.

Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis - Resim : 2

İşte Süper Lig’de yapılan rekor satışlar;

1- Ferdi Kadıoğlu: Brighton (30 milyon Euro)
2- Sacha Boey: Bayern Münih (30 milyon Euro)
3- Arda Güler: Real Madrid (24 milyon Euro)
4- Cenk Tosun: Everton (22,5 milyon Euro)
5- Elvir Baljic: Real Madrid (21 milyon Euro)

Cristiano Ronaldo’dan Sevgilisine Milyon Dolarlık Teklif! 9 Yıl Sonra Parmağına Servet Taktı, Herkes Bunu KonuşuyorCristiano Ronaldo’dan Sevgilisine Milyon Dolarlık Teklif! 9 Yıl Sonra Parmağına Servet Taktı, Herkes Bunu KonuşuyorMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Göztepe transfer Süper Lig
Son Güncelleme:
Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız!
Türkiye, Orta Doğu’dan Ayrılıyor
Gelmesiyle Gitmesi Bir Olacak: Nicolo Zaniolo Galatsaray’dan Ayrılıyor, Okan Buruk Üstünü Çizdi! İşte Yıldız İsmin Yeni Takımı
Nicolo Zaniolo Galatsaray’dan Ayrılıyor
Galatasaray Fernando Muslera'nın Veliahtını Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Portekizli Eldivene İmzayı Attırdı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG