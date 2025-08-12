Cristiano Ronaldo’dan Sevgilisine Milyon Dolarlık Teklif! 9 Yıl Sonra Parmağına Servet Taktı, Herkes Bunu Konuşuyor

Futbol dünyasının önemli isimlerinden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu 4 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez’e evlilik teklif etti. Ronaldo’nun aldığı yüzük ve teklifi geç yapması sosyal medyada gündem oldu. Herkes bu olayı konuşuyor.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Futbol kariyerinde başarı basamaklarını tek tek tırmanan, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez’e devasa boyutta bir yüzükle evlilik teklifi etti.

Cristiano Ronaldo

RESMEN NİŞANLANDI

Rodriguez, bu özel anı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık dokuz yıldır süren birlikteliklerini bir adım ileri taşıyan çift, resmen nişanlandı.

Evlilik teklifinden bir kare

YÜZÜĞÜ GÜNDEM OLDU

Instagram’da milyonlarca beğeni alan gönderisinde, "Evet dedim. Bu hayatımda ve tüm hayatlarımda" ifadelerine yer veren Rodriguez’in parmağındaki gösterişli yüzük ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan yüzük

'2-5 MİLYON DOLAR ARASINDA'

Işıltısıyla dikkat çeken nişan yüzüğünün değeri ve tasarımı hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılırken Londra merkezli 77 Diamonds firmasının yöneticisi Tobias Kormind, yüzüğün yaklaşık 35 karat büyüklüğünde olduğunu ve değerinin 5 milyon dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Bir diğer uzman Laura Taylor ise yüzüğün 15 ila 20 karat arasında değişen, oval kesim bir elmas taşıdığını ve tahmini değerinin 2 milyon doları aşabileceğini belirtti.

Etiketler
Cristiano Ronaldo Evlilik
