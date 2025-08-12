Cristiano Ronaldo’dan Sevgilisine Milyon Dolarlık Teklif! 9 Yıl Sonra Parmağına Servet Taktı, Herkes Bunu Konuşuyor
Futbol dünyasının önemli isimlerinden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu 4 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez’e evlilik teklif etti. Ronaldo’nun aldığı yüzük ve teklifi geç yapması sosyal medyada gündem oldu. Herkes bu olayı konuşuyor.
Futbol kariyerinde başarı basamaklarını tek tek tırmanan, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez’e devasa boyutta bir yüzükle evlilik teklifi etti.
RESMEN NİŞANLANDI
Rodriguez, bu özel anı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık dokuz yıldır süren birlikteliklerini bir adım ileri taşıyan çift, resmen nişanlandı.
YÜZÜĞÜ GÜNDEM OLDU
Instagram’da milyonlarca beğeni alan gönderisinde, "Evet dedim. Bu hayatımda ve tüm hayatlarımda" ifadelerine yer veren Rodriguez’in parmağındaki gösterişli yüzük ise sosyal medyada gündem oldu.
'2-5 MİLYON DOLAR ARASINDA'
Işıltısıyla dikkat çeken nişan yüzüğünün değeri ve tasarımı hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılırken Londra merkezli 77 Diamonds firmasının yöneticisi Tobias Kormind, yüzüğün yaklaşık 35 karat büyüklüğünde olduğunu ve değerinin 5 milyon dolara ulaşabileceğini ifade etti.
Bir diğer uzman Laura Taylor ise yüzüğün 15 ila 20 karat arasında değişen, oval kesim bir elmas taşıdığını ve tahmini değerinin 2 milyon doları aşabileceğini belirtti.