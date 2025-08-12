Ünlü Şarkıcı Lara'dan Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2000’li yıllarda "Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi şarkılarıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Lara, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Lara, hastaneden yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Instagram hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Lara, yaklaşık beş gündür ağır grip geçirdiğini belirtti. Sevilen şarkıcı Lara paylaşımında, "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim'' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu açıklamasından sonra takipçileri "geçmiş olsun" ve "acil şifalar" yorumlarında bulundu.