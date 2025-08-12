Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki listeleme politikaları nedeniyle son günlerde sanat dünyasının tepkisini çekiyor.

Bazı şarkıların haksız şekilde listelere girdiği, bunun karşılığında rüşvet verildiği iddiaları üzerine şirketin İsveç'teki genel merkezi, Türkiye ofisindeki editörler hakkında resmi bir inceleme başlattı.

Söz konusu gelişmelerin ardından, ünlü isimlerden tepkiler peş peşe geldi.

Şarkıcı Aydilge

'UMUT KIRICI'

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Umarım Spotify, Türkiye’deki editörlerini yeniden değerlendirir. Yıllardır hit şarkılarım görmezden gelindi. Bu durum Türk müzik kültürümüz için umut kırıcı” ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Tan Taşçı

'KİM DİNLİYOR?'

Aydilge’ye destek veren bir diğer isim ise Tan Taşçı oldu. Taşçı, "Bu şarkılar nasıl trend oluyor, kim dinliyor?" sorularının cevabının bu tartışmalarda gizli olduğunu belirterek, müzik listelerinde yer alan içeriklerin kalitesi ve seçim kriterlerini sorguladı.

Yapımcı İbrahim Tilaver

'KAMUOYUNA AÇIKLAYIN'

2024’ün en çok dinlenen ve tartışma yaratan rap parçalarından biri olan "Cıstak"ın yapımcısı İbrahim Tilaver de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Spotify'a seslenerek, “Bot kullanan, rüşvetle listelere giren sanatçıları ve yapımcıları kamuoyuna açıklayın” çağrısında bulundu.

Spotify’ın Türkiye'deki editör kadrosuyla ilgili yürüttüğü incelemenin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.