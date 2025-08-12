Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi

Türkiye'deki editörleri hakkında inceleme başlatılan popüler müzik platformu Spotify’a ünlülerden tepkiler üst üste geldi. Tan Taşçı, Aydilge, İbrahim Talıver de tartışmalara dahil olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki listeleme politikaları nedeniyle son günlerde sanat dünyasının tepkisini çekiyor.

Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 1

Bazı şarkıların haksız şekilde listelere girdiği, bunun karşılığında rüşvet verildiği iddiaları üzerine şirketin İsveç'teki genel merkezi, Türkiye ofisindeki editörler hakkında resmi bir inceleme başlattı.

Söz konusu gelişmelerin ardından, ünlü isimlerden tepkiler peş peşe geldi.

Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 2
Şarkıcı Aydilge

'UMUT KIRICI'

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Umarım Spotify, Türkiye’deki editörlerini yeniden değerlendirir. Yıllardır hit şarkılarım görmezden gelindi. Bu durum Türk müzik kültürümüz için umut kırıcı” ifadelerine yer verdi.

Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 3
Şarkıcı Tan Taşçı

'KİM DİNLİYOR?'

Aydilge’ye destek veren bir diğer isim ise Tan Taşçı oldu. Taşçı, "Bu şarkılar nasıl trend oluyor, kim dinliyor?" sorularının cevabının bu tartışmalarda gizli olduğunu belirterek, müzik listelerinde yer alan içeriklerin kalitesi ve seçim kriterlerini sorguladı.

Müzik Dünyasında Deprem! Spotify Krizine Ünlüler de Dahil Oldu, Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 4
Yapımcı İbrahim Tilaver

'KAMUOYUNA AÇIKLAYIN'

2024’ün en çok dinlenen ve tartışma yaratan rap parçalarından biri olan "Cıstak"ın yapımcısı İbrahim Tilaver de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Spotify'a seslenerek, “Bot kullanan, rüşvetle listelere giren sanatçıları ve yapımcıları kamuoyuna açıklayın” çağrısında bulundu.

Spotify’ın Türkiye'deki editör kadrosuyla ilgili yürüttüğü incelemenin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Spotify'a İnceleme Başlatılmıştı: Canlı Yayında Şoke Eden 'Algoritmik Rüşvet' İddiasıSpotify'a İnceleme Başlatılmıştı: Canlı Yayında Şoke Eden 'Algoritmik Rüşvet' İddiasıGüncel

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Spotify AçıklamasıRekabet Kurumu Başkanı'ndan Spotify AçıklamasıEkonomi

Etiketler
Spotify Aydilge Tan Taşçı
Son Güncelleme:
Jennifer Lopez’e Sahnede Büyük Şok! Görenler Tir Tir Titredi, O Gülüp Geçti Jennifer Lopez’e Sahnede Büyük Şok
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm
Galatasaray Fernando Muslera'nın Veliahtını Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Portekizli Eldivene İmzayı Attırdı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor