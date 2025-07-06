Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Spotify Açıklaması

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Küle, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanat ve müziğin kültürler arası köprü kuran temel değerler olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sanatsal zenginliğine dikkat çeken Küle, "Karacaoğlan'dan Neşet Ertaş'a, Hacı Arif Bey'den Zeki Müren'e uzanan bu toprakların kültürel mirası, yalnızca ülkemiz için değil, tüm insanlık için kıymetlidir. Bu mirasın taşıyıcıları olan sanatçılarımızın emeği korunmalıdır" dedi.

DİJİTAL PLATFORMLAR YAKINDAN TAKİPTE

Küle, müziğe erişimin dijitalleşmeyle kolaylaştığını ancak bu süreçte sanatçıların haklarının da adil biçimde korunması gerektiğini vurguladı. Rekabet Kurumu'nun dijital müzik platformlarının sektör üzerindeki etkilerini dikkatle incelediğini ifade eden Küle, Spotify hakkında başlatılan sürecin, bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu söyledi.

FİYATLAMA, GÖRÜNÜRLÜK VE TELİF POLİTİKALARI MERCEK ALTINDA

İncelemenin, Spotify’ın fiyatlama stratejilerinin sektördeki dengeye etkisini, içerik üreticilerine yönelik görünürlük uygulamalarını, telif haklarının dağılımında adaleti ve bazı sanatçılara sağlandığı iddia edilen ayrıcalıkları kapsadığını belirten Küle, "Kültürel üretimin dijital platformlarda da eşitlik ve şeffaflık içinde sürmesi için çalışıyoruz" dedi.

“REKABET, SADECE EKONOMİK DEĞİL, TOPLUMSAL ADALET MESELESİ”

Küle, rekabetin sadece ekonomik bir kavram olmadığını, sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından da temel bir ilke olduğunu kaydederek, süreci titizlikle yürüttüklerini ve kültürel çeşitliliği koruma sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Spotify hakkındaki inceleme, dijital müzik platformlarının içerik üreticilerine sağladığı koşulların yeniden değerlendirilmesi açısından da sektör genelinde yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA