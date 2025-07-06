Beyan Dönemi Öncesi Müdahale Etkili Oldu: 32 Milyar Liralık Matrah Artışı Sağlandı

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Nisan ayında devreye alınan program kapsamında, ilk aşamada 500 bin mükellef analiz edildi. Ticaret hacmi toplamda 2,9 trilyon liraya ulaşan bu mükellefler arasından 40 bininin riskli olduğu belirlendi. Risk taşıyan bu gruba, vergi denetimine gerek kalmadan gönüllü düzeltme yapmaları yönünde çağrı yapıldı.

ZARAR GÖSTERENLERDEN KAR BEYANI GELDİ

Yapılan çalışmalar sonucu, çağrıyı dikkate alan ve beyanda bulunan yaklaşık 18 bin mükellef, toplam kurumlar vergisi matrahını 32 milyar lira artırdı. Ayrıca, 2023 ve 2024 geçici dönemlerinde zarar bildiren 1.046 mükellef, yaklaşık 2,36 milyar liralık matrah beyan ederek bu kez kar açıkladı.

DÜZELTMEYLE MATRAH ARTTI, ZARAR AZALDI

Beyanda bulunmak için denetim beklemeyen 837 mükellef ise doğrudan düzeltme beyannamesi vererek, beyan ettikleri matrahı 502 milyon lira artırdı. Aynı mükellefler, ayrıca önceki beyanlardan 234 milyon liralık zararı çıkararak kayıtlarda güncellemeye gitti.

YÜZDE 70 BAŞARI SAĞLANDI

Programa dahil olan mükelleflerin yarısı, riskli pozisyonlarını düzeltme yoluna gitti. Bazı mükellefler ise yaptıkları açıklamalarla sistemdeki risk kaydından çıkarıldı. Bu sonuçlara göre, Beyanname Gözetim Programı’nın toplamda yüzde 70 oranında başarıya ulaştığı bildirildi.

UYUM GÖSTERMEYENE DENETİM YOLDA

Gönüllü uyum çağrısına olumlu yanıt vermeyen mükellefler için ise denetim süreci başlatılacak. Bakanlık, bu kapsamda cezai işlemler ve saha denetimlerinin devreye alınacağını duyurdu.

BAKAN ŞİMŞEK: “GÖNÜLLÜ UYUMU DESTEKLİYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın gönüllü uyum mekanizmasına verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni analiz teknikleri ve saha denetimleriyle riskli mükellefleri tespit etmemiz artık çok kolay. Cezai işlemlere maruz kalmak istemeyen mükelleflerimizi gönüllü uyum sürecine dahil olmaya çağırıyoruz. Denetim yükünü azaltacak, hızlı ve çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

Kaynak: AA