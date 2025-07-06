Türkiye’nin Arama Kurtarma Sistemine Teknolojik Güç

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Denizcilik Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Deniz Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Hava Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile eşgüdüm içinde çalıştığını belirten Uraloğlu, “COSPAS-SARSAT uydu sistemi, taşıtlardan gelen acil durum sinyallerini işleyerek kazazedelere mümkün olan en kısa sürede ulaşmayı amaçlıyor,” dedi.

Sistemin, gemi, uçak ve kişilere ait tehlike sinyallerini uydular üzerinden tespit ettiğini söyleyen Uraloğlu, uluslararası geçerliliği bulunan bu sistemin kritik anlarda hayat kurtardığını ifade etti.

TÜRKİYE KOMŞU ÜLKELERE DE DESTEK SAĞLIYOR

COSPAS-SARSAT sisteminin yalnızca Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Merkezimiz İran, Irak ve Afganistan gibi komşu ülkelerden gelen sinyalleri de işleyerek ilgili ülkelere ulaştırıyor. Bu ülkelerden gelen yardım çağrılarına ücretsiz karşılık veriyoruz,” diye konuştu.

Türkiye’nin 11 Haziran 2005’te yer kesimi hizmet sağlayıcı ülke olarak sisteme katıldığını, 2009’da ise orta irtifadaki uyduların kullanıldığı MEOSAR sistemine sahip 6. ülke olduğunu aktaran Uraloğlu, Doğu Akdeniz'deki sorumluluk alanının 2020’de yayımlanan yönetmelikle genişletildiğini de hatırlattı.

İLERİ DÜZEY KONUM BELİRLEME YETENEĞİ

COSPAS-SARSAT sistemi, tehlike anında bikın adı verilen cihazlardan yayılan sinyalleri önce uydulara, ardından yer istasyonlarına iletiyor. Bu sinyaller, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait tesislerde toplanıyor ve buradan Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri’ne yönlendiriliyor.

Sistemdeki konum belirleme doğruluğunun cihaz türüne göre değiştiğini belirten Uraloğlu, “Birinci nesil bikınlar yüzde 95 oranla 5 kilometrelik bir yarıçapta konum belirleyebilirken, ikinci nesil bikınlarda bu mesafe yüzde 97 oranla 100 metreye kadar inebiliyor,” bilgisini paylaştı.

Henüz piyasaya sürülmemiş ikinci nesil bikın cihazları için Türkiye’nin yetkilendirme çalışmalarını Mart 2025 itibarıyla başlattığını açıklayan Uraloğlu, bu sürecin ağustos sonunda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

KÜRESEL ARAMA KURTARMADA STRATEJİK ROL

Türkiye’nin bu sistemle sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de arama kurtarma faaliyetlerinde kritik bir görev üstlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, Türk COSPAS-SARSAT sisteminin teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde sürekli olarak güçlendirildiğini belirtti.

Kaynak: AA