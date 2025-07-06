Kayseri'de Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Kayseri'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri'de Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, O.H. ve A.H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada, kazma, balyoz, 2 kürek ve O.H'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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