Şap Hastalığına Karşı Seferberlik Başlatıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, SAT-1 tipi şap hastalığını önlemeye yönelik ilk etapta 4,5 milyon doz aşı üretildi. Yerli üretim aşılar, hastalığın tespit edildiği bölgeler ile çevre ilçelerde ücretsiz olarak veteriner hekimler aracılığıyla uygulanıyor. Aşılama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak hayvan hareketleri kısıtlandı ve hastalık riski taşıyan bölgelerde hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

SALGIN HAKKARİ’DE BAŞLADI, ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, şap salgınının ilk olarak Hakkari'de görüldüğünü ve sınır illerinden gelen hayvan hareketleri ile yayılımın başladığını belirtti. Tunç, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının kapatıldığını ve bu tedbirin üreticinin menfaatine olduğunu ifade etti.

Tunç, “Aşının ikinci dozu 21 gün içinde uygulandığında hayvanlar bağışıklık kazanıyor. Böylece hastalık bulaşsa bile etkisiz kalıyor,” dedi. Ayrıca, pazarların kapalı olmasının kırmızı et fiyatlarında artışa yol açmadığını, aksine fiyatların gerilediğini ve piyasada et sıkıntısı yaşanmadığını vurguladı.

YERLİ AŞI ÜRETİMİ TAM KAPASİTE DEVAM EDİYOR

Türkiye Şap Enstitüsü’nün haftalık 1 milyon dozun üzerinde üretim gerçekleştirdiğini belirten Tunç, “Yerli aşı sayesinde zaman kaybetmeden müdahale edildi. Aşıların illere sevkiyatı da tamamlandı,” açıklamasında bulundu. Tunç, üreticilere veteriner hekimlerle iş birliği içinde olmaları çağrısında bulundu.

"ŞAP VERİM KAYIPLARINA VE DOĞURGANLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan ise, şap hastalığının yalnızca et ve süt veriminde değil, aynı zamanda döl veriminde de ciddi kayıplara yol açtığını ifade etti. Özcan, “Kurbanlık hayvan hareketliliğiyle birlikte hastalık damızlık hayvanlara da bulaşma riski taşıyor. Anası olmayanın danası da olmaz. Damızlıkların korunması hepimizin sorumluluğu,” değerlendirmesinde bulundu.

Şap hastalığına karşı alınan bu kapsamlı tedbirlerle hem hayvan sağlığı hem de üretici güvenliği açısından önemli bir adım atılmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sürecin tüm aşamalarında sahada etkin bir şekilde çalışmalara devam edecek.

Kaynak: AA