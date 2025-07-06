Kayseri'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan İlçesi’ne bağlı Palas Mahallesi’nde hakkında ’Kadına Karşı Basit Yaralama’, ’Hırsızlık’ ve ’Tehdit’ suçundan yakalama kararı bulunan A.D.; jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.D.; kapalı cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA