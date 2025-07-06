TOGG Liderliği Kaptı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2025’in ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 607.977 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,4 artışla 488.003 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 büyüyerek 119.974’e yükseldi.

"Tam elektrikli" otomobil satışlarında ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,4 artış gösteren satışlar 84.956 adede ulaştı. Böylece tam elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 9,1’den yüzde 27,4’e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı da yüzde 12,4’ten yüzde 24’e çıktı. Bu verilerle birlikte elektrikli motor içeren araçların toplam pazardaki payı yüzde 44,6’ya ulaşmış oldu.

T10X RAKİPLERİNE FARK ATTI

Elektrikli otomobil markaları sıralamasında Togg, 2025’in ilk yarısında da liderliğini sürdürdü. T10X modeliyle 17.101 adetlik satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibi Tesla’ya 4.781 adetlik fark attı. Geçen yılın aynı döneminde 13.021 adet Togg satışı gerçekleşmişti.

Togg’un ardından 12.320 adetle Tesla ikinci sırada yer aldı. Onu 10.401 satışla BYD, 5.539 satışla KIA ve 5.521 satışla MINI izledi.

MODEL BAZLI SIRALAMA

Yılın ilk yarısında model bazında en fazla satış yapılan elektrikli araç Togg T10X oldu. Tesla Model Y ikinci sırada yer alırken, MINI Countryman, KIA EV3 ve BYD Atto 3 diğer sıraları paylaştı.

HAZİRAN’DA TESLA ÖNE ÇIKTI

Sadece haziran ayı verileri incelendiğinde, 25.828 adetlik tam elektrikli otomobil satışında Tesla, 7.235 adetle ayın lideri oldu. BYD 3.361 satışla ikinci sıraya

, Togg 3.098 adetle üçüncü sırada yer aldı. Citroen 2.469 satışla dördüncü, Peugeot ise 1.174 adetle beşinci sırada konumlandı.

Elektrikli araç pazarında yaşanan bu büyüme, Türkiye’nin enerji dönüşümünde özel sektörün ve yerli üretimin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: AA