TZOB Başkanı Uyardı! Sakın Yapmayın Zararı Büyük

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Yazılı açıklama yapan Şemsi Bayraktar, temmuz ayıyla birlikte artan sıcaklıkların özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarını tehlikeli boyutlara taşıdığını belirtti. Son bir hafta içinde İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa’da çıkan yangınların ciddi zararlara neden olduğunu vurgulayan Bayraktar, sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı, nemin yüzde 30’un altına düştüğü ve rüzgar hızının 30 km/saati aştığı koşullarda yangın tehlikesinin katlanarak arttığını söyledi.

2025 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 3.044 yangın meydana geldiğini aktaran Bayraktar, bunların 1.305’inin ormanlık alanda, 1.739’unun ise orman dışı kırsal bölgede çıktığını belirtti. Yangınların yüzde 88’inin insan kaynaklı olduğunu ifade eden Bayraktar, yanan alanların yüzde 97’sinde insan etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

HER ANIZ, BİR YANGIN TEHDİDİ

Bayraktar, geçen yıl yaşanan 3.797 orman yangınının 259’unun anız yakılması nedeniyle çıktığını hatırlatarak, bu yöntemin hem doğa hem de tarım arazileri açısından büyük tehlike taşıdığını söyledi. “Ormanlarla iç içe geçmiş buğday ve arpa tarlalarında anız yakmak, yangınların fitilini ateşlemektir” diyen Bayraktar, bu uygulamanın aynı zamanda toprak verimliliğini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Anızın toprağa karışmasının doğal bir süreç olduğunun altını çizen Bayraktar, özellikle nadasa bırakılacak alanlarda anızın kendiliğinden çürüyerek toprağa katkı sağladığını ifade etti. Ancak yakılarak yapılan temizliğin topraktaki organik maddeyi yok ettiğini, su tutma kapasitesini düşürdüğünü ve çiftçiyi daha fazla gübre kullanmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

“ORMANI KORUMAK, YAŞAMI KORUMAKTIR”

Vatandaşların orman yangınları konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten Şemsi Bayraktar, doğaya atılan her çöpün potansiyel bir yangın riski oluşturduğunu söyledi. Özellikle cam ve plastik gibi ışığı yansıtan maddelerin ormanlık alanlardan uzak tutulması gerektiğini dile getiren Bayraktar, elektrik hatlarına temas eden ağaç dallarının budanması ve kuru otların temizlenmesinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.

“En küçük ihmal, büyük felaketlere yol açabilir” diyen Bayraktar, “Anız toprağın, toprak ise bizim geleceğimizdir. Bu bilinçle hareket edilmeli, anız yakmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Bayraktar, açıklamasının sonunda üreticilere ve vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Toprağımıza, ormanımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Anız yakmak bir temizlik yöntemi değil, bir tahribattır. Yangınlara neden olan bu uygulamayı durdurmak hepimizin sorumluluğudur.”

Kaynak: AA