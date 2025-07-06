Mevduat Faizlerinde Geri Sayım: Oranlarda Düşüş Başladı: İşte 1 Milyon TL’nin Kazancı!

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Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 24 Temmuz’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine başlayabilir. Alnus Yatırım’ın analizine göre, piyasada büyük bir oynaklık yaşanmadığı takdirde bu toplantıda 350 baz puanlık indirim ihtimali öne çıkıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte bankalar da mevduat faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. 5 Temmuz itibarıyla bankaların “şartsız” vadeli mevduat hesaplarında sunduğu en yüksek faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

QNB Finansbank: Yüzde 50,00

DenizBank: Yüzde 49,00

Yapı Kredi: Yüzde 49,00

Akbank: Yüzde 48,50

Getir Finans: Yüzde 48,00

Garanti BBVA: Yüzde 47,00

Odea Bank: Yüzde 46,50

(Not: Bu oranlar genellikle yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunulmakta olup, belirli vade ve koşullarla sınırlı olabilir. Güncel oranlar için ilgili bankalardan bilgi alınmalıdır.)

1 MİLYON LİRA MEVDUAT NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte yatırımcıların 1 milyon TL tutarındaki vadeli mevduattan elde edebileceği aylık kazanç da düşüş göstermeye başladı. En yüksek yüzde 50 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 32 günlük vade için güncel net getiri yaklaşık 37.260 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Kaynak: Haber Merkezi