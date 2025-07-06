Mevduat Faizlerinde Geri Sayım: Oranlarda Düşüş Başladı: İşte 1 Milyon TL’nin Kazancı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler güç kazandı. Bu gelişmelerin ardından, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü hareketler dikkat çekmeye başladı.

Son Güncelleme:
Mevduat Faizlerinde Geri Sayım: Oranlarda Düşüş Başladı: İşte 1 Milyon TL’nin Kazancı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 24 Temmuz’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine başlayabilir. Alnus Yatırım’ın analizine göre, piyasada büyük bir oynaklık yaşanmadığı takdirde bu toplantıda 350 baz puanlık indirim ihtimali öne çıkıyor.

Mevduat Faizlerinde Geri Sayım: Oranlarda Düşüş Başladı: İşte 1 Milyon TL’nin Kazancı! - Resim : 1

MEVDUAT FAİZLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte bankalar da mevduat faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. 5 Temmuz itibarıyla bankaların “şartsız” vadeli mevduat hesaplarında sunduğu en yüksek faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

QNB Finansbank: Yüzde 50,00

DenizBank: Yüzde 49,00

Yapı Kredi: Yüzde 49,00

Akbank: Yüzde 48,50

Getir Finans: Yüzde 48,00

Garanti BBVA: Yüzde 47,00

Odea Bank: Yüzde 46,50

(Not: Bu oranlar genellikle yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunulmakta olup, belirli vade ve koşullarla sınırlı olabilir. Güncel oranlar için ilgili bankalardan bilgi alınmalıdır.)

Mevduat Faizlerinde Geri Sayım: Oranlarda Düşüş Başladı: İşte 1 Milyon TL’nin Kazancı! - Resim : 2

1 MİLYON LİRA MEVDUAT NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte yatırımcıların 1 milyon TL tutarındaki vadeli mevduattan elde edebileceği aylık kazanç da düşüş göstermeye başladı. En yüksek yüzde 50 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 32 günlük vade için güncel net getiri yaklaşık 37.260 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Ne Klima Ne Vantilatör! Evinizi Buz Gibi Yapacak 6 Uygun Fiyatlı YöntemNe Klima Ne Vantilatör! Evinizi Buz Gibi Yapacak 6 Uygun Fiyatlı YöntemEkonomi

Bu Kavunun Tanesi 6.200 TL'ye Satılıyor! 7/24 Kamerayla İzleniyorBu Kavunun Tanesi 6.200 TL'ye Satılıyor! 7/24 Kamerayla İzleniyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mevduat faizi Mevduat Hesabı
Son Güncelleme:
30 Büyükşehre Çamlıca Kulesi Geliyor 30 Büyükşehre Çamlıca Kulesi Geliyor
Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret
Emtia Piyasaları Haftayı Karışık Seyirle Tamamladı Emtia Piyasaları Haftayı Karışık Seyirle Tamamladı
Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı
Sendikalı Memurların Oranı Belli Oldu! En Fazla Üye Bakın Hangi Sendikada Sendikalı Memurların Oranı Belli Oldu! En Fazla Üye Bakın Hangi Sendikada
Türkiye Tarımsal Hasılada 74 Milyar Dolarla Zirveye Yükseldi Türkiye Tarımsal Hasılada 74 Milyar Dolarla Zirveye Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?