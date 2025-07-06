Anadolu Efes'te, Oturu’ya Da Veda

2025-26 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye devam ediyor. Takımdaki son ayrılık, genç uzun oyuncu Daniel Oturu ile yaşandı.

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Anadolu Efes'te, Oturu’ya Da Veda
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Geçtiğimiz günlerde başantrenör değişikliğine giden Efes, Luca Banchi ile yollarını ayırarak, Türkiye'yi daha önce Fenerbahçe’de çalıştırdığı dönemde yakından tanıyan ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya Milli Takımı ile zirveye çıkan deneyimli çalıştırıcı Igor Kokoskov'u takımın başına getirmişti.

Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirme kararı alan lacivert-beyazlı ekip, Elijah Bryant, Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Nwora ile sözleşme yenilemedi. Bugün ise bir diğer yerli oyuncu Rıdvan Öncel ile de yollar ayrıldı.

Hafta içerisinde Rodrigue Beaubois ile 1+1 yıllık yeni bir kontrat imzalayan Anadolu Efes, son olarak Daniel Oturu ile de vedalaştığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler DO!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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