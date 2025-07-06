Çanakkale Ayvacık'ta Korkutan Alevler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak ve 1 helikopterle 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel sevk edildi.

Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi. Köy sakinleri, jandarma ekiplerinin desteğiyle ağıllarındaki küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangında, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti hasar gördü.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Çanakkale Orman yangınları
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