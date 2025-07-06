Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden Madımak Anması

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak hayatını kaybedenlerin toprağa verildikleri gün olan 6 Temmuz’da onları anmak, unutturmamak ve hesap sormak için Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Anıtmezar’a yürüdü.

Burada açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, şunları söyledi:

“33 yıldır adaletin peşindeyiz. Bugün sadece kendimiz için değil, sadece ailelerimiz için değil, sadece geride kalanlar ya da kaybettiklerimiz için değil, aslında herkes için, tüm toplum için, bütün halklar için adalet istiyoruz. Yakılan ormanlar için adalet istiyoruz. Dolayısıyla 32 yıldır ne diyorsak aynısını söylüyoruz; ‘Sivas için adalet, herkes için adalet’ demeye devam edeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu katliamın ve buna benzer tüm katliamların peşini bırakmayacağız. Er ya da geç ama mutlaka bu ülkenin aydınlık yüzlü insanları olarak kesinlikle hesabını soracağız.”

Kaynak: ANKA