Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! Termometre Çatlatacak Sıcaklıklar Geliyor… 6 İlde 40 Dereceyi Aşacak

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Meteoroloji ve AKOM’un geçen haftalarda peş peşe yaptığı Türkiye geneli sıcak hava dalgası uyarısı geçerliliğini hala korurken, yeni bir uyarı daha geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Tekin, sağanak yağışın yurdu terk ettiğini belirterek yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Bazı iller için kritik bir sıcaklık uyarısı yapan Tekin “Ankara'da sıcaklık perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceleri görecek. Sıcaklık, İstanbul'da 33-35, İzmir'de 36-38 zamanla ise 40 derece olacak” dedi.

Öte yandan Aydın, Muğla ve Diyarbakır'da termometrelerin 44 dereceyi görebileceği belirtildi.

KARADENİZ’DE 7 İLE SAĞANAK UYARISI

Tekin Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yarın yağış görüleceğini vurgulayarak şunları söyledi: Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'da salı günü sağanak etkili olacak. Çarşamba günü yağışlı sistem Ardahan'dan Van'a kadar hat boyunca görülecek. Perşembe ve cuma günleri ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde dar alanda yağışları göreceğiz.

40 DERECEYİ AŞABİLİR

Yurdun batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını söyleyerek uyaran Tekin, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Tekin Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını hatırlattı.

Tekin, "Ankara'da sıcaklık perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceleri görecek. Sıcaklık, İstanbul'da 33-35, İzmir'de 36-38 zamanla ise 40 derece olacak" dedi.

İllere göre tahmini hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: 36, İstanbul: 34, İzmir: 39, Konya: 36, Edirne : 40, Bursa: 36, Aydın: 44, Muğla: 40, Antalya: 40, Adana: 38, Diyarbakır: 43

Kaynak: AA