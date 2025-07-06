Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Arttı

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14.831,17 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi bir önceki güne göre ciddi bir artış gösterdi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dünkü işlem hacmi 5 milyon 813 bin 807 liraya yükseldi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Arttı
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Önceki gün 3 milyon 291 bin 532 lira seviyesinde gerçekleşen spot doğal gaz işlem hacmi, son 24 saatte yüzde 76’dan fazla artış kaydetti. Dünkü işlemlerde toplam 392 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı.

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14.831,17 lira olurken, piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları da dikkat çekti. Alış fiyatı 15.572,73 lira, satış fiyatı ise 14.089,61 lira olarak açıklandı.

GAZ GİRİŞİ VE ARZI NEREDEYSE EŞİTLENDİ

Türkiye’ye dün toplam 116 milyon 863 bin 823 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün içerisinde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 860 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti. Böylece arz ile giriş miktarı arasında yalnızca 2.870 metreküplük fark oluştu.

EPİAŞ verileri, spot doğal gaz piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğini ve piyasa katılımcıları açısından fiyat ve hacimlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

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Kaynak: AA

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