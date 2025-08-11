Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haber ile sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun paylaşımı yürekleri yaktı.

Esma Karayel Esma Karayel
Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başarılı oyunculuğu kadar samimi sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan Hayal Köseoğlu, hayatının en zor paylaşımını yaptı.

Genç yaşta “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Nihal’in arkadaşı rolüyle hafızalara kazınan, son olarak “Hudutsuz Sevda” dizisinde Damla Leto karakteriyle ekrana gelen Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti - Resim : 1

Acı haberi Instagram hesabından duyuran ünlü oyuncu, babasının bir süredir ciddi bir sağlık mücadelesi verdiğini ifade etti. Köseoğlu, paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"KONUŞACAK HÂLİM YOK"

Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nun 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak hâlim yok... Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.

Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti - Resim : 2

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri ve sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti - Resim : 3

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. ‘Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’ gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki performansıyla bu yıl 28.’si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, ‘Mahkum’ adlı dizide sevenleriyle buluştu.

Etiketler
ünlü oyuncu
Yatırımcılar Bu Fırsat Kaçmaz! Düşüyor Diye Üzülmeyin, Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor: Tarih Verildi Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor!
Ebru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış Aldı Ebru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış Aldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Şok Ayrılık! Yeni Sezon Öncesi Görevini Bıraktı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Şok Ayrılık
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Çanakkale'de Kabus Bitmiyor! Tahliyeler Başladı... Villalar Alev Alev Yandı Çanakkale'de Kabus Bitmiyor! Tahliyeler Başladı... Villalar Alev Alev Yandı
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi