Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nu Kahreden Ölüm! En Yakınını Kaybetti

Başarılı oyunculuğu kadar samimi sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan Hayal Köseoğlu, hayatının en zor paylaşımını yaptı.

Genç yaşta “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Nihal’in arkadaşı rolüyle hafızalara kazınan, son olarak “Hudutsuz Sevda” dizisinde Damla Leto karakteriyle ekrana gelen Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran ünlü oyuncu, babasının bir süredir ciddi bir sağlık mücadelesi verdiğini ifade etti. Köseoğlu, paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"KONUŞACAK HÂLİM YOK"

Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nun 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak hâlim yok... Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri ve sanat camiasını yasa boğdu.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. ‘Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’ gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki performansıyla bu yıl 28.’si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, ‘Mahkum’ adlı dizide sevenleriyle buluştu.