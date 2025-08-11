Ebru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış Aldı

Türk müziğinin güçlü ismi Ebru Yaşar, Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde Göreme Festival Alanı’nı dolduran on binlerce hayranına unutulmaz bir konser yaşattı. “Affet”, “Sanmadan Git” ve “Cumartesi” gibi yeni ve klasik şarkılarını seslendiren Yaşar, enerjik davul performansıyla da büyük beğeni topladı. Farklı şehir ve ülkelerden gelen hayranlarına teşekkür eden sanatçı, samimi sohbetiyle geceye ayrı bir renk kattı.

Ebru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış Aldı - Resim : 1
Nevşehirliler Ebru Yaşar konserine akın etti

TEK BİR AĞIZDAN EŞİK ETTİLER

Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci günü, başarılı şarkıcı Ebru Yaşar’ın muhteşem konseriyle son buldu. Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Havadan Sudan”, “Seni Anan Benim için Doğurmuş” gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir ağızdan söyledi.

Ebru Yaşar Nevşehir’de Tarih Yazdı… On Binler Tek Yürek Oldu, Sözleri Büyük Alkış Aldı - Resim : 2
Ebru Yaşar

FARKLI ŞEHİR VE ÜLKELERDEN HAYRANLARI AKIN ETTİ

Yaşar’ın davul performansı eşliğinde yorumladığı hareketli türküler ise hayranlarını coşturdu. Ünlü sanatçı farklı ülke ve şehirlerden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, “Ben de sizler için nereden olsa gelirim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

