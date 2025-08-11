Jennifer Lopez’e Sahnede Büyük Şok! Görenler Tir Tir Titredi, O Gülüp Geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kazakistan konserinde öyle bir olay yaşadı ki kimse inanamadı. İşte Lpoez’in başına gelen az rastlanır o olay…

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında çıktığı Kazakistan konserinde ilginç bir olay yaşadı. Lopez’in Almatı şehrindeki performansı sırasında sahnede elbisenin içine böcek girdi.

ELBİSESİNE BÖCEK GİRDİ

Lopez’in sahnedeki performansı sırasında boynuna konan ve ardından kıyafetinin içine giren büyük bir cırcır böceği, kısa süreli bir şok yaşatsa da 56 yaşındaki sanatçı paniğe kapılmadı.

Böceği eliyle yakalayarak sahnenin diğer ucuna fırlatan Lopez, yaşadığı anı esprili bir şekilde “Beni gıdıklıyordu” diyerek anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar sosyal medyada gündem olurken, hayranları, Jennifer Lopez’in profesyonelliğine ve sahnede yaşadığı aksiliği ustalıkla yönetmesine övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar ise yakın zamanda rol alacağı "Örümcek Kadının Öpücüğü" müzikaline gönderme yaparak, “Lopez sahnede prova yapmaya başlamış bile” şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

