Spotify'a İnceleme Başlatılmıştı: Canlı Yayında Şoke Eden 'Algoritmik Rüşvet' İddiası

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Spotify'a yönelik başlatılan inceleme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ve Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık tv100 ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, hem rekabet hukuku ihlalleri hem de dini değerlere hakaret içeren içerikler nedeniyle platformun ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

İKİ AYRI SORUŞTURMA BAŞLIĞI

Kadriye Güçlü Sakarya, Spotify'a ilişkin yürütülen soruşturmanın iki ana başlıkta toplandığını belirtti: Bunlardan ilki, rekabete aykırı şekilde bazı sanatçıların sistematik olarak öne çıkarılması; diğeri ise dini değerlere yönelik hakaret içeren içeriklerin yayınlanması.

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren liste başlıklarının oluşturulmasının halkı kin ve nefrete sürüklediğini ifade eden Sakarya, "Bu tür içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini" söyledi. Sakarya, mevcut Türk Ceza Kanunu'nda bu eylemler için öngörülen 6 ay ila 1 yıl arası cezanın da yetersiz olduğunu ve yasal düzenlemelerin güncellenmesi gerektiğini savundu.

'YASAL ÇERÇEVELER YETERSİZ'

Sakarya, sosyal medya yasasının 5 yıl önceki koşullara göre yazıldığını, ancak bugün dijital platformların geldiği noktanın bu çerçeveyi aştığını belirtti. "Mevcut yasal çerçevenin yeterli olmadığını görüyoruz. Akademisyenler, hukukçular ve dijital medya uzmanlarıyla ortak çalışılarak yeni bir düzenleme yapılmalı" dedi.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise Spotify'da kullanıcıların serbestçe çalma listeleri oluşturabildiğini, ancak bu özgürlüğün kötüye kullanılabildiğine dikkat çekti. "Otomatik içerik denetimi yok. Bu nedenle milli ve dini değerlere hakaret içeren liste isimleri rahatlıkla yayınlanabiliyor" dedi.

Kırık, BTK'nın hızlı ve etkili bir denetim yapısına kavuşması gerektiğini, ayrıca Spotify'ın Türkiye'de yerel hukuku bilen bir moderasyon ekibi kurmasının zorunlu hale gelmesini önerdi.

'ALGORİTMİK RÜŞVET' İDDİASI

Kırık ayrıca Spotify'ın "Discovery Mode" adlı özelliğiyle bazı sanatçıları algoritmik olarak öne çıkardığını, bunun da rekabeti ihlal edebilecek bir uygulama olduğunu vurguladı. Sanatçıların telif gelirinden feragat ederek görünürlük kazandığı bu sistemin, sektör içerisinde "algoritmik rüşvet" olarak anıldığını belirtti.

Kaynak: tv100