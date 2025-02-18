Düzce'de Kargo Aracı ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Düzce'de kargo aracı ile kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Düzce'de Kargo Aracı ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Akçakoca yönüne ilerleyen M.G. yönetimindeki 67 YC 971 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 35 CEH 609 plakalı kargo kamyonu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de Kargo Aracı ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı - Resim : 1

Kaza sonucunda ağır yaralanan M.G., ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Düzce Trafik kazası
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