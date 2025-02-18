Yangına Müdahale Sırasında Talihsiz Kaza: İtfaiye Eri Çatıdan Düştü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi’nde 2 katlı bir evin bacasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Sönmez isimli itfaiye eri, çatıda yangına müdahale ettiği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cengiz, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne, buradan da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA