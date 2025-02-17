AKOM’dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar İstanbul'u Vuracak

İstanbul'da kış yeniden sahnede... AKOM, Sibirya soğuklarının kapıda olduğunu belirterek, kar yağışının İstanbul'a geri döneceğini duyurdu. Kar yağışı için tarih verilirken yola çıkacak sürücüler için de uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

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AKOM’dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar İstanbul'u Vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’un yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte hafta boyunca kent genelinde yağış beklenirken, çarşamba gününden itibaren yağmurun karla karışık yağmura ve ardından kara dönüşeceği öngörülüyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4 - 8 derece altında seyredeceğini, 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ise normale dönmesinin beklendiğini belirtti.

AKOM’dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar İstanbul'u Vuracak - Resim : 1

BUZLANMAYA DİKKAT

Özellikle Perşembe günü etkisini artırması beklenen kar yağışının, cuma ve cumartesi günleri şiddetini artırarak İstanbul genelinde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

SİBİRYA SOĞUKLARI KAPIDA

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’un hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti. Hava sıcaklıklarının 0 - 3°C arasında seyredeceği, Çarşamba günü itibarıyla ise karla karışık yağmurun başlayacağı tahmin ediliyor.

AKOM’dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar İstanbul'u Vuracak - Resim : 2

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

AKOM, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaya davet etti. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bazı yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma tehlikesinin artabileceği vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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