Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak
Elektrikli scooter kullanımının hızla yaygınlaştığı Türkiye'de yeni bir yasal düzenleme gündemde. Trafikteki yaklaşık 100 bin elektrikli scooter’ı doğrudan ilgilendiren düzenleme, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Kabul edilmesi halinde, elektrikli scooter’lara mali sorumluluk sigortası zorunluluğu getirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu’nda kabul edilen teklif, sigortasız scooter kullanımını sona erdirmeyi hedefliyor. Mevcut durumda maddi hasarlı kazalara karışan scooter sürücüleri, hem kendi hem de karşı tarafın zararını cepten karşılamak zorunda kalıyor. Yeni sistemle birlikte bu yük, trafik sigortaları üzerinden karşılanacak.
BİREYSEL KULLANICILAR DA KAPSAMDA
Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, düzenlemenin yalnızca kiralama şirketlerini değil, bireysel kullanıcıları da kapsayacağını belirtti. Özkan, mevcut durumda sigorta şirketlerinin bu araçlara poliçe düzenlemediğini, yasal zorunluluğun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu engelin ortadan kalkacağını ifade etti.
Özkan, “Yasa çıktığında hem bireyler hem de işletmeler sahip oldukları scooter'lar için sigorta yaptırmak zorunda kalacak. Bu uygulamanın ardından plakalandırma sisteminin de devreye girmesini bekliyoruz” dedi.
TRAFİK KURALLARINA TABİ ARAÇLAR OLACAKLAR
Yeni düzenleme, elektrikli scooter’ları karayolu trafik sistemi içinde tam anlamıyla bir araç statüsüne kavuşturacak. Mevcut uygulamada 25 kilometre hız sınırına sahip olan bu araçların, 50 kilometre ve üzeri hızla seyir yapılan yollarda kullanılması zaten yasak. Ayrıca kaldırımda sürüş, iki kişinin aynı anda kullanması, ters yönde gitme ve yük taşıma gibi davranışlar da yasaklar arasında bulunuyor.
Sigorta zorunluluğu ile birlikte bu kurallara daha sıkı denetimlerin eşlik etmesi bekleniyor.
8 MİLYON KULLANICIYI ETKİLEYECEK
Türkiye genelinde 8 milyon aktif scooter kullanıcısı bulunduğunu ifade eden Cihan Özkan, “Yaklaşık 100 bin elektrikli scooter trafiğe çıkıyor. Kaza durumunda kusur araçtaysa kasko karşılıyordu. Ancak kusur scooter kullanıcısındaysa, tüm masraf sürücünün cebinden çıkıyordu. Özellikle genç kullanıcılar için bu büyük bir ekonomik yük oluşturuyordu” diye konuştu.
Yeni sigorta düzenlemesiyle birlikte kazalarda kusur scooter sürücüsünde olsa bile hasar, araçlardaki trafik sigortası sistemine benzer biçimde poliçeden karşılanabilecek.
KAZA DURUMUNDA TUTANAK ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR
Özkan, sigorta sistemine geçilse dahi kazalarda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. “Sigorta var diye dikkatsiz davranmak doğru değil” diyen Özkan, kaza anında araç sürücülerinde olduğu gibi tutanak tutulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.
Kaza sonrasında olay yerinin terk edilmemesi gerektiğini belirten Özkan, “Araç kaçarsa emniyete bilgi verilmeli, tutanak tutulması için ekip çağrılmalı. Bu süreç scooter kullanıcıları için de geçerli hale geliyor” ifadelerini kullandı.