Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak

TRAFİK KURALLARINA TABİ ARAÇLAR OLACAKLAR

Yeni düzenleme, elektrikli scooter’ları karayolu trafik sistemi içinde tam anlamıyla bir araç statüsüne kavuşturacak. Mevcut uygulamada 25 kilometre hız sınırına sahip olan bu araçların, 50 kilometre ve üzeri hızla seyir yapılan yollarda kullanılması zaten yasak. Ayrıca kaldırımda sürüş, iki kişinin aynı anda kullanması, ters yönde gitme ve yük taşıma gibi davranışlar da yasaklar arasında bulunuyor.

Sigorta zorunluluğu ile birlikte bu kurallara daha sıkı denetimlerin eşlik etmesi bekleniyor.