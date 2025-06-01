Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti

CEZA VE GECİKME FAİZİYLE KARŞILAŞACAKLAR

Buna karşılık, herhangi bir pişmanlık başvurusu yapmadan eksik ödeme yaptığı tespit edilenlerden ise hem eksik kalan harç tahsil edilecek hem de tapu harcının %25’i oranında vergi ziyaı cezası ile aylık %4,5 gecikme faizi uygulanacak.