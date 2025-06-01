Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak

BEDELİ AĞIR OLUR!

Eğilmez, enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine işaret ederek, “Enflasyonu bir kez düşürmeyi başardıysanız, bir daha asla yükselmesine izin vermemelisiniz. Çünkü her şeyin bir bedeli vardır ve bazen bu bedel ağır olur” ifadelerini kullandı.