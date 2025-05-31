Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur?

Pahalı kimyasallara başvurmadan da bu lekeleri çıkarmak ve tüllerinizi kar gibi beyaz hale getirmek mümkün. Üstelik bu yöntemler hem doğal hem de kumaşa zarar vermez. Ev temizliğinde doğal malzemelerle harikalar yaratmak mümkün. Büyüklerimizin yıllardır kullandığı bazı yöntemler, tülleri yalnızca beyazlatmakla kalmaz, aynı zamanda onları kötü kokulardan da arındırır ve hijyen sağlar.

EKŞİ SÜT MUCİZESİ

Kulağa şaşırtıcı gelebilir ama tülleri eski beyazlığına kavuşturmak için ekşi süt harika bir yardımcıdır. Bir kabın içerisine tülleri tamamen örtecek şekilde ekşi süt ekleyin (isterseniz biraz suyla da seyreltebilirsiniz) ve tülleri bu karışımda birkaç saat bekletin. Süt içindeki laktik asit, kumaşa zarar vermeden kiri ve lekeleri yumuşatarak söker.

Ardından tülleri, içerisine bir miktar sofra sirkesi eklenmiş soğuk suda güzelce durulayın. Sirke, süt kokusunu yok ederken aynı zamanda beyazlatma etkisini sabitler ve kumaşı yumuşatır. Klor içermediği için sağlığa zararlı değildir ve tülün dokusunu bozmaz. Bu işlemden sonra tülleriniz ilk günkü gibi ışıl ışıl olacak.

STRİK ASİT İLE PARLAKLIK

Limon tuzu olarak da bilinen sitrik asit, tüllerdeki sarı lekelerle baş etmek için birebirdir. İki yemek kaşığı sitrik asidi ılık suya ekleyin ve iyice çözülmesini sağlayın. Tülleri bu karışımın içinde 2-3 saat bekletin. Sararmış alanlar yavaşça kaybolacak ve tülünüz çok daha parlak görünecek.

Islatma işleminden sonra mutlaka duru su ile iyice durulayın. Deterjan kullanmadan yapılan bu temizlik, hem tülün ömrünü uzatır hem de doğal bir temizlik sağlar. Son olarak, tüllerinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan gölgede düz şekilde kurutmaya dikkat edin. Böylece sarı lekelerin yeniden oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

TÜL PERDELERİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Tüllerinizi yılda birkaç kez bu yöntemlerle ıslatıp temizlemeniz yeterli olacaktır. Özellikle mutfak gibi yoğun kullanım alanlarında üç-dört ayda bir bu bakımı uygulamak, kumaşın ömrünü uzatır ve yeni tül alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kaynak: Haber Merkezi