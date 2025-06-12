Tavukları Beslerken Canından Oldu! Sonradan Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şoke Etti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Varsak Menderes Mahallesi’nde akşam saatlerinde kümesteki tavukları beslemek için bahçeye çıkan Suriyeli Abdurrahman Omar (26), aniden boynunu tutarak yere yığıldı. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MERMİ ÇIKIŞI BULUNAMADI

Doktorlar Omar’ın boynunda kurşun yarası tespit etti ancak mermi çıkışı bulunamadı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede silah sesi duyulmadığı bilgisini aldı. Bu doğrultuda genç adamın yorgun mermiyle vurulmuş olabileceği değerlendirildi.

750 METRE UZAKLIKTAN ATEŞLENMİŞ

Polis ekipleri, merminin geldiği yön ve mesafeyi uzman desteğiyle teknik olarak inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda merminin yaklaşık 750 metre uzaklıktaki 6966 Sokak üzerindeki bir evden ateşlendiği belirlendi. Söz konusu adreste yapılan operasyonda, olaydan sorumlu oldukları düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.

SAKSI KOYUP ATEŞ ETMİŞLER

Şüphelilerin, olay günü evlerinin bahçesinde plastik bir saksıyı hedef alarak eğlence amaçlı ateş ettikleri öğrenildi. Cinayet Büro ekipleri, zanlıların beyanı doğrultusunda bahçede yaptığı aramada boş kovanlar ve plastik hedef saksıyı buldu. Olay yeri inceleme ekipleri deliller üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y. (24) ve Yusuf Y. (38) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kullanılan silaha balistik inceleme için el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: İHA