Antalya'da Lüks Otelde Yangın Paniği! 622 Turist Tahliye Edildi

Alanya’da bir otelin bodrum katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Üst katları kaplayan yoğun duman nedeniyle 622 turist tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda kişiye olay yerinde müdahale edildi.

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Antalya'da Lüks Otelde Yangın Paniği! 622 Turist Tahliye Edildi
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Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, yüzlerce turisti korkuya sürükledi. Üst katlara yayılan yoğun duman nedeniyle 622 turist tahliye edilirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Antalya'da Lüks Otelde Yangın Paniği! 622 Turist Tahliye Edildi - Resim : 1

Gece saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir otelin -1. katında yangın çıktı. Hamam ve sauna bölümünde bulunan yıkama ve kurutma makinelerinin olduğu alandan çıktığı düşünülen yangın, otel personelinin dikkatiyle fark edilerek 112’ye bildirildi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da Lüks Otelde Yangın Paniği! 622 Turist Tahliye Edildi - Resim : 2

TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik yoğun çabanın ardından oteldeki 622 turist güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı turistlere olay yerinde müdahale edilirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Lüks Otelde Yangın Paniği! 622 Turist Tahliye Edildi - Resim : 3

Yangına müdahale eden ekipler 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesi’ne ait sulama tankerleriyle çalışmalara katıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir ekip soğutma çalışmalarına başlarken, diğer ekip odaları tek tek gezerek içeride kimsenin kalmadığından emin oldu. Olay sırasında otel çalışanları, dumandan etkilenen turistlere ayran ikram ederek destek verdi.

Odalara giremeyen bazı turistler otelin havuz kenarındaki alanlarda beklemeyi tercih etti. Diğerleri ise bölgedeki başka otellere minibüs ve otobüslerle sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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