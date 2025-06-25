Mert Başaran Tarih Verdi: Düşecek
Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Türkiye’de konut fiyatlarının neden durmaksızın arttığını ve bu artışın ne zaman yavaşlayabileceğini değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut fiyatlarının artmasına rağmen talebin devam ettiğine dikkat çeken Başaran, yaşadığı bir örnekle tabloyu özetledi. 1994 yılında 35.000 dolara satılan bir evin, bugün 300.000 dolar seviyesine ulaştığını belirten Başaran, “Babam o evi satıp parayı faize yatırmıştı. Ev almak yerine faiz tercih edilmişti, ancak o para zamanla eridi, evin değeri ise katlandı” dedi.
KONUT İHTİYACI NE ZAMAN AZALACAK?
Bazı yorumlarda nüfusun azalacağı ve konut talebinin düşeceği yönünde iddialar bulunuyor. Mert Başaran ise bu görüşe temkinli yaklaşıyor. Başaran, Adnan Dalga Kıran’ın şu sözlerini hatırlattı: “Evet, konut fiyatları bir gün düşecek ama bu 2060-2070 yıllarında olur. O zaman genç nüfus yaşlanacak ve konut ihtiyacı azalacak.”
ORTA SEGMENTTE KONUT ÜRETİMİ YETERSİZ
Başaran, piyasada 4 milyon TL ve altındaki konutlara yüksek bir talep olduğunu, bu nedenle eski ya da düşük standarttaki dairelerin bile hızlıca satıldığını belirtti. Bu segmentte yeterli konut üretilemediğini ifade eden Başaran, arz-talep dengesizliğinin fiyatları yukarı yönlü etkilediğini söyledi.
KONUT KRİZİ EYLÜL’DE YENİDEN GÜNDEME GELECEK
Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde her yıl milyonlarca gencin üniversite ve iş hayatı nedeniyle konut arayışına girdiğini belirten Başaran, “Eylül ayında eğitim sezonunun başlamasıyla kira fiyatlarında yeni bir artış bekliyoruz. Öğrenci akını zaten dar olan konut arzını daha da zorluyor” dedi.
SOSYAL KONUTLARLA FİYATLAR DENGELENEBİLİR
Başaran’a göre sorunun çözümü sosyal konut üretiminden geçiyor. “TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla Pendik, Tuzla, Arnavutköy gibi bölgelerde orta ve dar gelirli vatandaşlar için konut üretimi yapılmalı. Bu sayede piyasa biraz rahatlatılabilir” önerisinde bulundu.
ORTAK KULLANIM MODELİ YAYGINLAŞABİLİR
Avrupa ülkelerindeki uygulamalara da değinen Başaran, “İngiltere ve Fransa’da insanlar evlerinin odalarını kiraya vererek bütçelerini dengelemeye çalışıyor. Türkiye’de de bu model giderek yaygınlaşacak. Özellikle gençler bu çözüme daha sık başvuracak” diyerek, konut krizine yönelik yeni eğilimlere dikkat çekti.