Mert Başaran Tarih Verdi: Düşecek

KONUT İHTİYACI NE ZAMAN AZALACAK?

Bazı yorumlarda nüfusun azalacağı ve konut talebinin düşeceği yönünde iddialar bulunuyor. Mert Başaran ise bu görüşe temkinli yaklaşıyor. Başaran, Adnan Dalga Kıran’ın şu sözlerini hatırlattı: “Evet, konut fiyatları bir gün düşecek ama bu 2060-2070 yıllarında olur. O zaman genç nüfus yaşlanacak ve konut ihtiyacı azalacak.”