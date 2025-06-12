Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 02.33'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede yaşayanları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.55 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-06-12
Saat:02:33:42 TSİ
Enlem:40.84389 N
Boylam:28.36361 E
Derinlik:8.36 km
Detay:https://t.co/vzE1W61KgI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Depremin derinliğini ise 7.4 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA