Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede yaşayanları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Depremin derinliğini ise 7.4 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA