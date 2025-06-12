Ferdi Zeyrek'in Kızı İsyan Etti: 'O Adamı Nasıl Serbest Bırakabiliyorsunuz?'

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6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında, evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda, havuzun bakımını yaptığı belirlenen Yalçın Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği öne sürülen ve site içerisinde bakım ve güvenlik işleriyle ilgilenen A.S., dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FERDİ ZEYREK'İN KIZI İSYAN ETTİ

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Zeyrek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?"

Kaynak: İHA