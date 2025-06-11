Yıllar Sonra Yargı Yolu Açıldı, Onur Yaser Can Davasına Çağrı

İstanbul-Beyoğlu’nda narkotik polisi tarafından gözaltına alınıp, işkence gören ve üç hafta sonra tekrar ifadeye çağrılınca intihar eden Onur Yaser Can’ın ölümüyle ilgili davada sanıkların “işkence”, “cinsel saldırı” ve “intihara sürükleme” suçlarından yargılanacağı dava 20 Haziran’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek. Onur Yaser ve Hatice Can İçin Adalet Platformu, adalet arayışına destek sağlamak amacıyla Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmaya katılma çağrısında bulundu.

Yıllar Sonra Yargı Yolu Açıldı, Onur Yaser Can Davasına Çağrı
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İstanbul-Beyoğlu’nda 2 Haziran 2010’da narkotik polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra çıplak arama ve işkenceye maruz bırakılan Onur Yaser Can davasında yargı yolu açıldı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği aldığı kararla 2011 yılında tanzim edilen ve sanık polislerin “işkence”, “cinsel saldırı” ve “intihara sürükleme” suçlarından yargılanmasının önüne geçen takipsizlik kararını kaldırdı. Onur Yaser Can'ın davasının duruşması 20 Haziran günü, saat 10:35'te Çağlayan Adliyesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Onur Yaser ve Hatice Can İçin Adalet Platformu, adalet arayışına destek sağlamak amacıyla Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmaya katılma çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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