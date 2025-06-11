Bakan Fidan'dan Suudi Mevkidaşı ile Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

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Bakan Fidan'dan Suudi Mevkidaşı ile Kritik Temas
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze DiplomasisiDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze DiplomasisiGüncel

Kaynak: AA

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