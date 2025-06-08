Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki son durum için Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefonda görüştü.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Diplomasisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden elde edilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Bayramda da Katliama Devam! Gazze'de Ölü Sayısı Artıyorİsrail'den Bayramda da Katliama Devam! Gazze'de Ölü Sayısı ArtıyorDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hakan Fidan Gazze
Son Güncelleme:
Kurban Etinden Neden Hep Kavurma Yapılır? Sebebi Sanıldığından Çok Daha Farklı Kurban Etinden Neden Hep Kavurma Yapılır? Sebebi Sanıldığından Çok Daha Farklı
Anne ve Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti: Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan Hastane Önünde Ferdi Zeyrek Açıklaması Özel ve Yavaş'tan Hastane Önünde 'Zeyrek' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor