Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki son durum için Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden elde edilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: ANKA
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