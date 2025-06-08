Anne ve Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti: Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme
Diyarbakır'da, 5 Haziran'da anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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