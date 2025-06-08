Anne ve Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti: Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme

Diyarbakır'da, 5 Haziran'da anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Anne ve Üç Çocuğu Hayatını Kaybetmişti: Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Anne ve Çocukları Ölmüştü! Diyarbakır'daki Yangın Faciasında 4 GözaltıAnne ve Çocukları Ölmüştü! Diyarbakır'daki Yangın Faciasında 4 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Diyarbakır Yangın
Son Güncelleme:
Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Yeğenlerinden İmralı Ziyareti Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Yeğenlerinden İmralı Ziyareti
Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan Hastane Önünde Ferdi Zeyrek Açıklaması Özgür Özel ve Mansur Yavaş Hastane Önünde Konuşuyor
Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor
Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor