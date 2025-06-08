Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan Hastane Önünde Ferdi Zeyrek Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bulunduğu hastane önünde ortak bir açıklama yaptı.

Özgür Özel, arayan tüm genel başkanlara teşekkürlerini ileterek, Zeyrek’in sağlık durumunun başhekimin açıkladığı gibi stabil olduğunu belirtti. Özel, bir WhatsApp grubu üzerinden en deneyimli hocaların tüm süreci yakından takip ettiğini söyledi.

'KALBİMİZ FERDİ BAŞKAN İÇİN ATIYOR'

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün Mansur Yavaş ve değerli dostlarımız ziyarete geldi. Bu, hepimizin ömrü boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağı bir bayram oldu. Kalbimizin bir yanı belediye başkanlarımızla hapis bir yanı ise Ferdi Başkan için atıyor. Hem Manisalı hemşerilerimize hem de arayanlara teşekkür ediyoruz. Mansur ile Ferdi başkanlarımız arasında çok özel bir diyalog vardı, burada olması destek verdi. Eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve bu onu hayata bağlıyor.

'ANBEAN DEĞERLENDİRİYORLAR'

Teknik olarak İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok önemle tedavi yürütülüyor. Bizim de elimizden dua etmek gelir. Herhalde başhekimimiz akşam detaylı bir açıklama yapacak. Durumu başhekimin aktardığı gibi. Bilkent Üniversitesi’nden hocalar, eski ve mevcut Sağlık Bakanı'nın da yer aldığı bir WhatsApp grubuyla gelişmeleri anbean değerlendiriyor. En deneyimli hocalarımız tüm süreci yakından takip ediyor görüşlerini bildiriyor.

Mansur Yavaş ise ‘Geldik Durum hakkında bilgi aldık. Biz kendisine şifa ediyoruz, bolca dua ediyoruz. Kendisinin yanındayız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi