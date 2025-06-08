Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek Açıklaması: '2 Savcı Devrede, 14 Kişinin İfadesi Alındı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakan Tunç ‘Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır' dedi.

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Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek Açıklaması: '2 Savcı Devrede, 14 Kişinin İfadesi Alındı'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanmasın ilişkin sürdürülen soruşturma hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç, soruşturmada 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini, 12 kişinin bilgisine başvurulması için, 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını açıkladı.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek Açıklaması: '2 Savcı Devrede, 14 Kişinin İfadesi Alındı' - Resim : 1

'TEKNİK ARIZALAR TESPİT EDİLDİ'

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Bakan Tunç, ‘Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir’ diyerek ihmalleri sıraladı.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek Açıklaması: '2 Savcı Devrede, 14 Kişinin İfadesi Alındı' - Resim : 2

İHMALİ BULUNANLAR İÇİN ÖZEL VURGU

Bakan Tunç ‘Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir’ diye vurguladı.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek Açıklaması: '2 Savcı Devrede, 14 Kişinin İfadesi Alındı' - Resim : 3

2 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında kimlerin ifadesinin alındığına ilişkin de bir açıklama yapan Bakan Tunç ‘ Havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır’ dedi.

Bakan Tunç’un açıklamasında yer alan ifadelerin tamamı şöyle:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

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Kaynak: Haber Merkezi

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