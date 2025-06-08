Ferdi Zeyrek Hakkında Hastaneden Açıklama: 'Ciddi Organ Hasarı Var'

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Geçtiğimiz gün evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Tüm Türkiye Başkan Zeyrek'ten iyi bir haber gelmesini beklerken, hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Yoğun bakımda 34. saati tamamladıklarını söyleyen Topçu, 48 yaşındaki Zeyrek’in durumunun şimdilik stabil olduğunu, iyiye veya kötüye gidiyor diyemeyeceğini ifade etti. Ancak Belediye başkanının organlarının ciddi hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

'BİZİM İÇİN ZOR BİR HASTA'

Başhekim İsmet Topçu, "Yoğun bakımda 34. saati tamamladık. Elbette çok zorlu bir süreç, ciddi bir organ hasarı oluşmuş durumda maalesef. En doğru tedavi yöntemini belirleyerek bu çerçevede ilerliyoruz. Şu kadar süre kaldıysa şu kadar hasar oluşmuştur diye bir şey söyleyemeyiz. Biz mevcut duruma ilişkin tedavimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tedavi sürecinin çok hassas olduğunu vurgulayan Topçu, "Kalbi durduran ya da desteği gerektiren olay elektrik çarpması, normal yanık gibi olmasa da organlara zarar veren bir tür yanık. Durum şimdilik stabil olsa da anbean değişebilir. Bizler için zor bir hasta. Tedavi süreci çok özen gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi