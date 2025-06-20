Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda

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İsrail ile İran arasında haftalardır süren savaş, küresel enerji piyasalarında etkisini derinleştiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali, brent petrol fiyatlarını yeniden 75 doların üzerine taşıdı. Bu gelişmeler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı.

Son bir hafta içinde benzine toplamda 3 lira, motorine ise 5 lira zam yapıldı. 19 Haziran 2025 itibarıyla benzin litre fiyatına ortalama 1 lira 55 kuruş, motorine ise 1 lira 88 kuruşluk yeni bir artış daha geldi.

BİR ZAM DAHA GELECEK

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi