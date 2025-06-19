Hatemi Ailesinde Büyük Kriz! Kezban Hatemi ile Gelini Mahkemelik Oldu! 1 Ay Boyunca Konuşma Yasağı Aldı

KRİZİN GEÇMİŞİ 12 YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Hatemi ailesiyle yaşanan gerginlik yalnızca bugüne ait değil. Mehmet Ali Hatemi, 2013 yılında ilk eşinden boşanarak Zeynep Yüksel’le evlenmek istediğinde, kendi ailesiyle de yargı sürecine girmişti. O dönem Kezban Hatemi ile hukuk profesörü eşi Hüseyin Hatemi’ye karşı, kendisine komplo kurdukları ve akıl hastanesine kapattırdıkları iddiasıyla dava açmıştı.

Hatemi ailesindeki bu çok katmanlı hukuki süreçler, kamuoyunun dikkatini çekerken, dava süreci ve tarafların karşılıklı iddiaları yargı tarafından değerlendirilmeye devam edecek.