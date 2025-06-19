Hatemi Ailesinde Büyük Kriz! Kezban Hatemi ile Gelini Mahkemelik Oldu! 1 Ay Boyunca Konuşma Yasağı Aldı
Ünlü avukat Kezban Hatemi ile gelini Zeynep Hatemi arasında yaşanan aile içi anlaşmazlıklar yargıya taşındı. Zeynep Hatemi, kayınvalidesi Kezban Hatemi hakkında psikolojik şiddet, tehdit ve izinsiz evine girdiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mahkeme, Kezban Hatemi hakkında 1 ay süreyle konuşma yasağı getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Zeynep Hatemi, 9 yıl önce meslektaşı Mehmet Ali Hatemi ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya geldi. Ancak Zeynep Hatemi'nin iddiasına göre, evlilik süreci kayınvalidesi Kezban Hatemi'nin sürekli baskıları nedeniyle yıprandı.
Zeynep Hatemi tarafından sunulan dilekçede, Kezban Hatemi’nin daha önce de şikayet konusu olduğu ve kendisine yıllardır psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü. Ayrıca eşinin de bu baskılar nedeniyle uzun süredir İstanbul dışında yaşadığını, son aylarda yaşanan ekonomik zorlukların ise aile içi şiddeti tetiklediğini iddia etti.
İZİNSİZ GİRİŞ VE TEHDİT SUÇLAMASI
Zeynep Hatemi, kayınvalidesinin şoförü ve yanında bulunan tanımadığı bir kişiyle birlikte evine izinsiz girdiğini, burada hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğini savundu. Olay üzerine polis çağırdığını ve Kezban Hatemi hakkında resmi şikayette bulunduğunu belirtti. Mahkeme, Kezban Hatemi’nin gelinine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürme gibi davranışlarda bulunmaması yönünde 1 ay süreyle tedbir kararı verdi.
MEHMET ALİ HATEMİ’DEN EŞİNE AĞIR İDDİALAR
Gerilimin bir diğer cephesi ise Mehmet Ali Hatemi’nin eşine karşı açtığı korunma davası oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Zeynep Hatemi’nin alkol kullanımı, gece hayatı, sadakatsizlik ve aile sorumluluklarını ihmal ettiği gibi gerekçeler yer aldı. Dilekçede ayrıca, “eşin tutarsız ve güven sarsıcı davranışlarının evliliği çekilmez hale getirdiği” ifadelerine yer verildi.
KRİZİN GEÇMİŞİ 12 YIL ÖNCESİNE UZANIYOR
Hatemi ailesiyle yaşanan gerginlik yalnızca bugüne ait değil. Mehmet Ali Hatemi, 2013 yılında ilk eşinden boşanarak Zeynep Yüksel’le evlenmek istediğinde, kendi ailesiyle de yargı sürecine girmişti. O dönem Kezban Hatemi ile hukuk profesörü eşi Hüseyin Hatemi’ye karşı, kendisine komplo kurdukları ve akıl hastanesine kapattırdıkları iddiasıyla dava açmıştı.
Hatemi ailesindeki bu çok katmanlı hukuki süreçler, kamuoyunun dikkatini çekerken, dava süreci ve tarafların karşılıklı iddiaları yargı tarafından değerlendirilmeye devam edecek.